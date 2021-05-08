عودة المسيرات الاحتجاجية على الحدود الشرقية لقطاع غزة

الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة، فجر السبت، عودة المسيرات والفعاليات الاحتجاجية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وفق مصادر مطلعة.

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ومن جهتها، قالت "الهيئة العليا" ، إن الفعاليات ستتضمن إطلاق البالونات الحارقة في المسيرات المسائية.



واقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المصلين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم واعتقال آخرين.



وبين الهلال الأحمر الفلسطيني ، إن كوادره سجلت "205 إصابات خلال اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وجميع الإصابات في منطقة الرأس، معظمها إصابات بليغة بالعيون"، موضحا أنه "جرى نقل 88 إصابة إلى مستشفيات في القدس والباقي تم علاجها ميدانيا".