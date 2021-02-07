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الأحد، 07-02-2021 03:24 م

تعاون وتنسيق مع لجان الأحياء

عين الحلوة .. إطلاق خطة طارئة للتدخل الصحي السريع لمواجهة كورونا

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عين الحلوة - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أطلق مدير عام مستشفى الشهيد محمود الهمشري الدكتور رياض أبو العينين، اليوم الأحد، خطة وبرنامج طوارئ لمواكبة مرضى "كورونا" في مخيم عين الحلوة، بحضور إدارة المستشفى ولجان الأحياء في المخيم.

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واستعرض أبو العينين الخطة التي سينفذها المستشفى من خلال فريق من الأطباء والممرضين والمسعفين للتدخل في تقييم وضع المرضى الصحي، وتقديم المساعدة الطبية لهم ومتابعتهم في منازلهم، ونقل من هم في وضع صحي صعب إلى المستشفى.


وجرى التأكيد على التعاون والتنسيق مع لجان الأحياء التي ستكون مرافقة للفرق الطبية خلال زياراتها للمرضى، فيما ثمن ممثلو لجان الأحياء هذه الحملة، وأعربوا عن استعدادهم للتعاون من أجل إنجاحها.


وتبدأ الحملة يوم غد الاثنين بمرحلتها الأول، التي تتمثل بزيارة المرضى والمخالطين لهم في منازلهم في كافة أحياء المخيم.

 

المصدر : وفا 

 

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