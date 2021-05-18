غارات على غزة والمقاومة ترد برشقات صاروخية صباح اليوم

الوكيل الإخباري - نفذ طيران الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، غارات على مواقع في قطاع غزة، فيما ردت الفصائل الفلسطينية بقصف مدن الاحتلال برشقات صاروخية.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر إعلامية بأن جيش الاحتلال شن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة فجر اليوم استهدفت منزلا لم يكن مأهولا، في محيط مصنع اللبن في منطقة الكرامة شمال غرب غزة، ومنزلا بالقرب من المجمع الايطالي غرب مدينة غزة بعدة صواريخ.



ووجه جيش الاحتلال إنذارا بقصف العمارة المجاورة لمبنى وكالة "المنارة"، وإخلاء جميع الصحفيين العاملين في المبنى.



كذلك استهدف طيران الاحتلال منطقة جبل الريس شرق القطاع، وأراضي زراعية بالقرب من تل الزعتر والخزندار والتوام شمال غزة.



وجددت طائرات الاحتلال قصفها لمقر حكومي بالقرب من ساحة الكتيبة بمدينة غزة.



وأفادت المصادر بأنه تم إخلاء عمارة كحيل مقابل الجامعة الاسلامية تمهيداً لقصفها من طيران الاحتلال.



وردا على قصف الاحتلال أعلنت كتائب القسام قصفها مستوطنة "نتيفوت" برشقة صاروخية فجر اليوم.



ودوت بعد ذلك صفارات الانذار في المستوطنة وغلاف غزة.

روسيا اليوم