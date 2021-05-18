الثلاثاء 18-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إغلاق 27 منشأة غذائية خلال شهر رمضان

فوضى داخل مستشفى جرش الحكومي_صورة

المعايطة لـ برنامج الوكيل : نشاط واضح للدبلوماسية الاردنية لوقف العدوان على الاراضي المحتلة

وفيات الثلاثاء 18/5/2021

أسعار الذهب الثلاثاء 18/5/2021

كتائب القسام تصدم الاحتلال بقوتها

آخر تطورات الأردنيان اللذان تسللا عبر الحدود

مجلس الأمن يعقد جلسة رابعة حول عدوان الاحتلال

توقف ضخ المياه عن مناطق واسعة في اربد اليوم

الاحتلال يمدد حالة الطوارئ في مدينة اللد لمدة 48 ساعة

الثلاثاء، 18-05-2021 08:02 ص

غارات على غزة والمقاومة ترد برشقات صاروخية صباح اليوم

قصف


الوكيل الإخباري - نفذ طيران الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، غارات على مواقع في قطاع غزة، فيما ردت الفصائل الفلسطينية بقصف مدن الاحتلال برشقات صاروخية.

اضافة اعلان

وأفادت مصادر إعلامية بأن جيش الاحتلال شن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة فجر اليوم استهدفت منزلا لم يكن مأهولا، في محيط مصنع اللبن في منطقة الكرامة شمال غرب غزة، ومنزلا بالقرب من المجمع الايطالي غرب مدينة غزة بعدة صواريخ.


ووجه جيش الاحتلال إنذارا بقصف العمارة المجاورة لمبنى وكالة "المنارة"، وإخلاء جميع الصحفيين العاملين في المبنى.


كذلك استهدف طيران الاحتلال منطقة جبل الريس شرق القطاع، وأراضي زراعية بالقرب من تل الزعتر والخزندار والتوام شمال غزة.


وجددت طائرات الاحتلال قصفها لمقر حكومي بالقرب من ساحة الكتيبة بمدينة غزة.


وأفادت المصادر بأنه تم إخلاء عمارة كحيل مقابل الجامعة الاسلامية تمهيداً لقصفها من طيران الاحتلال.


وردا على قصف الاحتلال أعلنت كتائب القسام قصفها مستوطنة "نتيفوت" برشقة صاروخية فجر اليوم.


ودوت بعد ذلك صفارات الانذار في المستوطنة وغلاف غزة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
_109610243_2882fecd-6900-439e-9f8f-e3bb4bb14d46

جيش الاحتلال يسقط طائرة مسيرة بالقرب من الحدود الاردنية

قوة

كتائب القسام تصدم الاحتلال بقوتها

1048843961_0_27_3073_1689_1000x541_80_0_0_d995e97422e885473ef68eda5c146532

الاحتلال يمدد حالة الطوارئ في مدينة اللد لمدة 48 ساعة

1052587425

اضراب شامل وعام في الضفة الغربية اليوم

عمر

العدوان يتواصل لليوم التاسع: أكثر من 50 غارة على غزة

DudIh6PX4AAvivs

حماس : نحن إلى التحرير أقرب

أخبار متعلقة
قسام

جيش الاحتلال: الفصائل الفلسطينية أطلقت 2900 صاروخ خلال 7 أيام

غ

إصابة فلسطيني بنيران الاحتلال شرق خان يونس

7a8c1e9bb2294786bb0b7d596696789a

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة وخان يونس

158089161404064200

زوارق الاحتلال تطلق النار على الصيادين في بحر غزة

2019062103212040

الاحتلال يغلق بحر غزة أمام الصيادين

aa60ea79-f287-4f77-a829-fd72ffe297d6

الاحتلال يصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص ويقصف مواقع شرق غزة