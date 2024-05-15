غالانت أوعز لرئيس الأركان بمنع بث قناة الجزيرة في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن وزير الدفاع يوآف غالانت أوعز لرئيس الأركان هرتسي هاليفي بمنع بث قناة الجزيرة في الضفة الغربية، والأمر قيد التنفيذ.

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وفي 5 مايو/أيار الحالي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -على منصة إكس- إن حكومته قررت بالإجماع إغلاق مكاتب الجزيرة التي وصفها بقناة التحريض.



وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو إن قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم، وحان الوقت لطردها، متهماً إياها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، وبأنها شاركت فعلياً في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول "وحرضت على جنودهم ".









