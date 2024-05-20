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الإثنين، 20-05-2024 03:22 م

غانتس يندد بمساعي الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو وغالانت

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الوكيل الإخباري- ندد وزير حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس بسعي المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال ووزير الدفاع في الاحتلال ووصف الأمر بأنه "جريمة ذات أبعاد تاريخية".

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وأضاف غانتس "رسم مقارنات بين قادة دولة ديمقراطية عازمة على الدفاع عن نفسها من الإرهاب الخسيس وبين قادة منظمة إرهابية متعطشة للدماء (حماس) هو تشويه عميق للعدالة وإفلاس أخلاقي صارخ وفقا لقوله ".

وطلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و قائد  حماس يحيى السنوار بتهم ارتكاب جرائم حرب حسبما قال المدعي العام للمحكمة كريم خان في مقابلة حصرية مع شبكة سي إن إن اليوم الاثنين.

وقال خان إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضًا إلى إصدار أوامر اعتقال بحق وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت، بالإضافة إلى اثنين آخرين من كبار قادة حماس - محمد دياب إبراهيم المصري، زعيم كتائب القسام والمعروف باسم محمد الضيف، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.


 




 

 


 

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