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الإثنين، 28-12-2020 12:50 م

بالتزامن مع مناورة الفصائل

غزة.. إخلاء الصيادين من البحر غدا

فلسطين
توضيحية


الوكيل الإخباري - أكد نقيب الصيادين الفلسطينيين،نزار عياش أن الشرطة البحرية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، أبلغت بإخلاء البحر من الصيادين يوم غدً الثلاثاء.

ووفقاً لمصادر فلسطينية ، أشار عياش، إلى أن اخلاء الصيادين من البحر سيبدأ من الساعة الخامسة فجراً، ولمدة 24 ساعة، وذلك بالتزامن مع مناورة غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية.

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المصدر : دنيا الوطن 

 

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