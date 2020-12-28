غزة.. إخلاء الصيادين من البحر غدا

الوكيل الإخباري - أكد نقيب الصيادين الفلسطينيين،نزار عياش أن الشرطة البحرية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، أبلغت بإخلاء البحر من الصيادين يوم غدً الثلاثاء.



ووفقاً لمصادر فلسطينية ، أشار عياش، إلى أن اخلاء الصيادين من البحر سيبدأ من الساعة الخامسة فجراً، ولمدة 24 ساعة، وذلك بالتزامن مع مناورة غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية.

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المصدر : دنيا الوطن

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