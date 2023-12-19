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غزة: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 19667

الثلاثاء، 19-12-2023 07:33 م

غزة: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 19667

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الوكيل الإخباري - ارتفع عدد شهداء قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى 19667، والجرحى إلى 52586 حسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة.

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وقال القدرة في مؤتمر صحفي إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الماضية 17 مجزرة جديدة وصل نتيجتها إلى المستشفيات 214 شهيدا و300 جريح، بينما ما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.


وأشار القدرة إلى خروج مستشفى الأهلي العربي المعمداني بغزة من الخدمة، نتيجة الاستهداف والحصار واعتقال عدد من الكوادر الطبية والجرحى والنازحين.


 




 

 


 

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