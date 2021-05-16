غزة: استمرار العملية العسكرية واطلاق 3000 صاروخ على مدن الاحتلال

الوكيل الإخباري- قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، الأحد، استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة، فيما أعلن جيش الاحتلال أنه واجه إطلاق صواريخ على أراضيها بوتيرة هي الأعلى ولم تشهدها من قبل.



وأوضح أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أطلقت نحو 3 آلاف صاروخ على ما يسمى "إسرائيل" منذ الاثنين.

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وقال قائد قيادة الجبهة الداخلية أوري جوردين في لقاء مع صحفيين، إن وتيرة إطلاق النار هذه تجاوزت تلك التي شهدها تصعيد في 2019 وحرب عام 2006 ضد حزب الله اللبناني.



وأعلن جيش الاحتلال أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وعلى رأسها حركة حماس التي تدير القطاع أطلقت نحو ثلاثة آلاف صاروخ باتجاه مدن الاحتلال منذ بدء التصعيد العسكري الاثنين الماضي.

من جهته، قال وزير جيش الاحتلال بيني غانتس عبر حسابه على تويتر: "منذ الاثنين، تم اعتراض أكثر من ألف صاروخ كان من يفترض أن تسقط على مناطق مأهولة".



واستهدفت غارات جوية تابعة للاحتلال الأحد منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وفق ما أكد الجيش الإسرائيلي في بيان. ولم يتضح فورا ما إذا كان السنوار متواجدا في المنزل.



وخلفت غارات الاحتلال على قطاع غزة 188 شهيدا على الأقل، بينهم 55 طفلا، وأكثر من 1230 جريحا بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.



ومن جانب الاحتلال، قضى 10 أشخاص، بينهم طفل وجندي بصواريخ أطلقت من قطاع غزة.

المصدر- سكاي نيوز