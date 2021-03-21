غزة: اغلاق مراكز خدمات الاونروا في القطاع

الوكيل الإخباري- اغلقت اللجنة المشتركة للاجئين صباح اليوم الاحد، كافة مراكز خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة لمدة يومين، احتجاجا على رفض "الأونروا" الاستجابة أو التراجع عن خطواتها بتقليص خدماتها للاجئين في غزة والغاء نظام الكوبونة الموحدة.

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وقالت اللجنة في بيان صحفي، ان هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج الفعاليات الذي أقرته رفضًا لنظام توزيع السلة الغذائية الموحدة "الكوبونة الموحدة" الذي يمس بالأمن الغذائي لعشرات الآلاف من الأسر الفقيرة من اللاجئين.



واكدت أن إغلاق هذه المراكز جاء بسبب مسؤوليتها عن تحديث بيانات الموظفين، التي من شأنها حرمانهم من الحصول على السلة الغذائية.



واضافت انها طالبت إدارة "الأونروا" للخروج من إطار إدارة الأزمة من الداخل إلى معالجة الأزمة عبر التوجه للمجتمع الدولي والدول المتعهدة لها لحثها على تقديم مزيد من الموارد المالية لصالح السلة الغذائية.



