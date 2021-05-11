غزة: الاحتلال يتحدى المجتمع الدولي باستهداف المرافق الصحية

الوكيل الاخباري -

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استنكرت وزارة الصحة في قطاع غزة استمرار تعمد الاحتلال الاسرائيلي استهداف محيط المرافق الصحية بشكل مركز ما ادى الى إحداث اضرار بليغة بمركز صحي هالة الشوا شمال القطاع.وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، الى ان القصف الاسرائيلي أخرج المركز الصحي تماماً من الخدمة وحرم آلاف المرضى من خدماته الصحية ومن بينها خدمات صحة الام والطفل وتطعيمات الاطفال.وأكدت أن استهداف الاحتلال للمؤسسات والمرافق الصحية جريمة مركبة وتحدٍ للمواثيق الدولية، داعية المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في لجم الاحتلال ومنعه من استهداف المؤسسات الصحية.