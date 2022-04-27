الأربعاء 27-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السجن لوليد الكردي 18 سنة وإلزامه بدفع 191 مليون دينار

الإفتاء تكشف صحة وجود صلاة خاصة في آخر جمعة من رمضان

لماذا تطالب روسيا الدول غير الصديقة بسداد ثمن الغاز بالروبل؟

عطاء من الحكومة لشراء 120 ألف طن شعير

الأردن يتحرى هلال شوال مساء الأحد المقبل

الجمارك تدعو للتصريح المسبق عن البضائع قبل وصولها للمياه الإقليمية

أسعار الذهب محلياً

الضمان يوضح حول الزيادة السنوية على أجر المشتركين اختيارياً

سقوط حمولة قمح على طريق الزرقاء المفرق

توضيح هام من الغذاء والدواء حول المستحضرات التجميلية

عاجل

السجن لوليد الكردي 18 سنة وإلزامه بدفع 191 مليون دينار

الأربعاء، 27-04-2022 11:06 ص

غزة: الاحتلال يعتقل 6 صيادين في بحر رفح

1840338185


الوكيل الإخباري-اعتقلت بحرية قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ستة صيادين في بحر محافظة رفح، جنوب قطاع غزة.

اضافة اعلان


وأفاد مراسل وفا، بأن بحرية الاحتلال اعتقلت ستة صيادين وهم: محمود نبيل البردويل، ومحمد إسعيد أبو بطن، خليل أيمن البردويل، محمد أيمن البردويل، محمد إبراهيم البردويل، وإبراهيم هويشل أبو عدوان، واقتادتهم جمعيا إلى جهة مجهولة.


وأضاف أن بحرية الاحتلال استولت على قاربي الصيد الخاصين بالصيادين الستة وقطرتهما إلى ميناء اسدود.


وكانت بحرية الاحتلال قد اعتقلت يوم أول أمس ثلاثة صيادين من بحر رفح، واستولت على مركب الصيد الخاص بهم.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
88

الاحتلال يعرقل حركة وصول وصول المعلمين الى مدارسهم ويعتقل اخرين من الخليل

PMMXv

إصابة مسن خلال اقتحام المستوطنين المقامات الاسلامية في كفل حارس

الاحتلال4

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من القدس

الاحتلال4

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من رام الله

اسعاف فف

شهيد وثلاث إصابات برصاص الاحتلال في جنين

157009480186198000

وقفة مساندة للأسرى أمام مكتب الصليب الأحمر بطولكرم

أخبار متعلقة
05118150121765183704721771233367

الاحتلال يطلق النار شرق قطاع غزة

12185228718860132227158020323241

الاحتلال يطلق النار تجاه المزارعين شرق خان يونس

1hqmcJXa9FeYCahdNIsO7gDbZ6GuLOrkYg1ATpCv

الاحتلال يعتقل صيادين اثنين في بحر رفح

YY6XO

الاحتلال يستهدف الصيادين في بحر خان يونس

158357469331864800

زوارق الاحتلال تعتدي على الصيادين في بحر غزة

f070712as04-i-1620657664

الاحتلال يعتقل شابا ويطلق النار وقنابل الإنارة شرق خان يونس