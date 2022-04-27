غزة: الاحتلال يعتقل 6 صيادين في بحر رفح

الوكيل الإخباري-اعتقلت بحرية قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ستة صيادين في بحر محافظة رفح، جنوب قطاع غزة.

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وأفاد مراسل وفا، بأن بحرية الاحتلال اعتقلت ستة صيادين وهم: محمود نبيل البردويل، ومحمد إسعيد أبو بطن، خليل أيمن البردويل، محمد أيمن البردويل، محمد إبراهيم البردويل، وإبراهيم هويشل أبو عدوان، واقتادتهم جمعيا إلى جهة مجهولة.



وأضاف أن بحرية الاحتلال استولت على قاربي الصيد الخاصين بالصيادين الستة وقطرتهما إلى ميناء اسدود.



وكانت بحرية الاحتلال قد اعتقلت يوم أول أمس ثلاثة صيادين من بحر رفح، واستولت على مركب الصيد الخاص بهم.

وفا