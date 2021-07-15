غزة: السيطرة على حريق بقسم الكورونا في المستشفى الأوروبي

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن حريقا ناتج عن تماس كهربائي بمكيف، اندلع في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في إحدى غرف المبنى الجديد للأورام والمخصص لمرضى كوفيد -19 بمستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع.

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وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس، الى انه تمت السيطرة على الحريق وإخلاء المرضى بشكل آمن إلى مبنى آخر.



من جهتها أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أنه تمت السيطرة على حريق عَرَضي داخل إحدى غرف مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس جنوب قطاع غزة، وقد تم إخلاء المرضى وتأمينهم في أقسام أخرى.



وأوضحت المديرية في بيان اليوم، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحريق ناتج عن تماس كهربائي، وأن الفرق المختصة تواصل التحقيق والمتابعة للحادث.

بترا