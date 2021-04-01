الخميس 01-04-2021
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الخميس، 01-04-2021 10:49 ص

غزة: انتهاء فترة الترشح للانتخابات التشريعية

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الوكيل الإخباري- أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، عن انتهاء فترة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، التي استمرت من 20 - 31 آذار الماضي.

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وقالت اللجنة في بيان اليوم الخميس، أن المجموع الكلي لطلبات الترشح المستلمة بلغ 36 قائمة، قبلت اللجنة لغاية اليوم 13 طلبا منها، وسلمتها اشعارات قبول، فيما تستمر دراسة باقي الطلبات خلال الأيام المقبلة.


وأشارت اللجنة إلى أنها ستعلن الكشف الأولي بأسماء القوائم والمترشحين يوم 6 نيسان الحالي، ليتاح للمواطنين الاطلاع عليها، وتقديم الاعتراضات امام اللجنة على أسماء القوائم والمترشحين.


يذكر أن الاقتراع لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2021 سيكون يوم 22 أيار المقبل.

 




 

 


 

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