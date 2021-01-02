السبت 02-01-2021
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السبت، 02-01-2021 09:36 ص

في حي الشجاعية

غزة .. انفجار منزل وإصابات

غزة
قطاع غزة


الوكيل الإخباري - أصيب ثلاثة أطفال وسيدة، من عائلة واحدة، اليوم السبت، بجروح متفاوتة جراء انفجار وقع في منزلهم شرق مدينة غزة.

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وأفادت مصادر فلسطينية ، إصابة ثلاثة أطفال وسيدة بجروح عقب انفجار هزّ منزلهم في حي الشجاعية، وتم نقلهم بسيارات إسعاف إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، لتلقي العلاج، وما زال التحقيق جارٍ لمعرفة أسباب الحادثة.

 

المصدر : وفا 

 

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