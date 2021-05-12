غزة تحت القصف ،، اشتباك إعلامي مع رواية الاحتلال عبر مواقع التواصل

الوكيل الإخباري - أنس عشا
من أهم الأسلحة التي ترجح الكفة الفلسطينية في الهبة التي تشهدها الأراضي المحتلة وقطاع غزة في الأيام الأخيرة، كانت الحرب الإعلامية على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي أكسبت الفلسطينيين تأييداً عالميا غير مسبوق وتوعية لوجهات نظر شعوب العالم، وهو الأمر الذي انعكس على تواجدهم في الشوارع، مثلما شاهدنا في الدول الأوروبية والولايات الأمريكية.
من أهم "الوسوم" المتداولة على مواقع التواصل وخصوصا "تويتر" كان وسم "غزة تحت القصف" باللغتين العربية والإنجليزية، وتم فيه تبادل عبارات التأييد والدعم للمقاومة وللشعب الفلسطيني في غزة وفضح الجرائم الصهيوينة في القطاع، حيث يتواصل القصف على المدنيين مما خلف أكثر من "60" شهيدا ومئات الجرحى.
وتم التركيز على المنشورات باللغة الإنجيلزية لتوضيح حقيقة ما يحصل لشعوب العالم وتكذيب الروايات الصهيونية الزائفة والمتداولة في وسائل الإعلام الغربي بصورة كبيرة.
وإليكم بعض التغريدات المتداولة والتي تعكس ردود الأفعال ، علما أن الوسم يتصدر "الترند الأردني " على تويتر:
عن الذين يصومون في الأرض— walid bennaceur (@wwalidbennaceu1) May 12, 2021
ويُفطرون في الجنة باذن الله... ❤
هنا #غزَّة. 😢
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
صحا فطوركم#غزة_تنتصر_للقدس #غزة_تحت_القصف #غزة_تنتفض pic.twitter.com/CBWkZGqJnz
مع وقع التكبيرات.. رشقات صاروخية مكثفة من #غزة باتجاه الأراضي المحتلة.#تاسعة_البهاء #غزة_تنتصر_للقدس #غزة_تنتفض #فلسطين_تنتفض #القدس #تل_ابيب_تحترق #فلسطين_تنتفض #القدس_تنتفض #القدس_تنتصر #غزة_تحت_القصف #GazaUnderAttack #Palestine pic.twitter.com/FxNUoSK3KD— Sajeda - A💙-Alnaimat (@SajedaA971) May 12, 2021
#gazaunderattack #gaza #غزة_تحت_القصف #غزة #غزة_تنتفض #فلسطين #gazaunderattack #gaza pic.twitter.com/vDYejhj2YI— malluka (@Jokerloka1) May 12, 2021
💔Pray for Palestine#غزة_تنتفض#غزة_تحت_القصف_القدس_تنتفض #غزه_تحت_القصف#القدس_تنتفض #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية #الاقصي_ينتفض #غزة #غزه_تقاوم pic.twitter.com/81baphGBnV— Asmaa Hossein🌱 (@HosseinAsmaa) May 11, 2021
The Israeli war planes have just destroyed a residential tower of 13 floors with 6 missiles. Tens of families have lost their homes and properties entirely. #Gaza #FreePalestin #GazaUnderAttack #freepalastine #AlQuds #غزة_تحت_القصف #غزة #أنقذو_حي_الشيخ_جراح #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/7De6GRJDim— Mohammed (@Mohmd_ism) May 11, 2021
Another child💔🇵🇸 #GazaUnderAttack #gaza #Gaza #غزة #غزه_تحت_القصف pic.twitter.com/yTYJQgtn8M
— ســـاره 𓂆🕊 (@SARAH_ALOMARI20) May 12, 2021
الشهيدة رهف المصري بيت حانون غزة...— Foad arar (@Foad14879800) May 12, 2021
شهيدة الأقصى والكرامة الوطنية...
مع الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين...مع المؤمنين في جنات نعيم خالدين pic.twitter.com/kH84UUAJF2