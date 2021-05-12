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الأربعاء، 12-05-2021 10:20 م

غزة تحت القصف ،، اشتباك إعلامي مع رواية الاحتلال عبر مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري - أنس عشا

من أهم الأسلحة التي ترجح الكفة الفلسطينية في الهبة التي تشهدها الأراضي المحتلة وقطاع غزة في الأيام الأخيرة، كانت الحرب الإعلامية على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي أكسبت الفلسطينيين تأييداً عالميا غير مسبوق وتوعية لوجهات نظر شعوب العالم، وهو الأمر الذي انعكس على تواجدهم في الشوارع، مثلما شاهدنا في الدول الأوروبية والولايات الأمريكية.

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من أهم "الوسوم" المتداولة على مواقع التواصل وخصوصا "تويتر" كان وسم "غزة تحت القصف" باللغتين العربية والإنجليزية، وتم فيه تبادل عبارات التأييد والدعم للمقاومة وللشعب الفلسطيني في غزة وفضح الجرائم الصهيوينة في القطاع، حيث يتواصل القصف على المدنيين مما خلف أكثر من "60" شهيدا ومئات الجرحى.

 

وتم التركيز على المنشورات باللغة الإنجيلزية لتوضيح حقيقة ما يحصل لشعوب العالم وتكذيب الروايات الصهيونية الزائفة والمتداولة في وسائل الإعلام الغربي بصورة كبيرة.

 

وإليكم بعض التغريدات المتداولة والتي تعكس ردود الأفعال ، علما أن الوسم يتصدر "الترند الأردني " على تويتر: 

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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