الأحد 31-01-2021
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الأحد، 31-01-2021 03:00 م

بقيمة 360 مليون دولار

غزة تحصل على منحة قطرية

غزة
غزة


الوكيل الإخباري - أعلنت قطر، اليوم الأحد، أنها ستقدم منحة مالية لقطاع غزة، بقيمة 360 مليون دولار، يجري صرفها على مدى العام 2021، ابتداء من يناير.

وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن هذه المنحة تأتي "في إطار مواصلة دولة قطر دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر في قطاع غزة".

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المصدر : روسيا اليوم

 

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