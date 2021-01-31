غزة تحصل على منحة قطرية

الوكيل الإخباري - أعلنت قطر، اليوم الأحد، أنها ستقدم منحة مالية لقطاع غزة، بقيمة 360 مليون دولار، يجري صرفها على مدى العام 2021، ابتداء من يناير.



وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن هذه المنحة تأتي "في إطار مواصلة دولة قطر دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر في قطاع غزة".

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المصدر : روسيا اليوم

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