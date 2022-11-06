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الأحد، 06-11-2022 12:37 م

غزة: تضرر مدرسة وسط القطاع بسبب التصعيد الاسرائيلي

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن مدرسة مريم بنت عمران الثانوية للبنات بالمحافظة الوسطى، تضررت نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة يوم الجمعة الماضي.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن زجاج العديد من النوافذ قد تحطم وتطايرت بعض الشبابيك من مكانها وتكسرت إطاراتها، كما حدثت تشققات في جدران العديد من الفصول والغرف الإدارية والمرافق المدرسية.


واستنكرت الوزارة العدوان الإسرائيلي الذي طال المدرسة والمناطق المدنية وروع الأطفال، داعية مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية إلى لجم الاحتلال عن ارتكاب جرائمه بحق شعبنا والمؤسسات التعليمية وطلبة المدارس.


ونوهت إلى أنها تبذل جهوداً كبيرة مع المانحين لبناء مدارس لخدمة الطلبة، لكن الاحتلال بكل بساطة وبدون أي مبرر يقصف هذه المدارس ويلحق الضرر والتخريب فيها.


بترا


 




 

 


 

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