غزة ..تعليمات مهمة للسباحة في بحر القطاع

الوكيل الإخباري - نشرت بلدية غزة، اليوم السبت، تعليمات مهمة للسباحة في بحر القطاع.



ودعت بلدية غزة في تصريح صحفي ، الفلسطينيين، إلى ضرورة الالتزام بمواعيد السباحة المحددة في أوقات دوام المنقذين من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً واتباع إرشادات المنقذين حفاظاً على سلامتهم.



وأكدت البلدية على أنها أقامت أكثر من 20 برجاً للمراقبة والإنقاذ على طول شاطئ بحر المدينة وهي مجهزة بطواقم انقاد مدربة وبالأدوات الخاصة بالإنقاذ.



وحذرت البلدية من السباحة في أوقات الليل والساعات الأولى من الصباح ، بسبب عدم وجود منقذين في هذه الأوقات، وعدم وضوح الرؤيا لطلب المساعدة بالإضافة لخطورة السباحة في هذه الأوقات بسبب تغير الحالة الفيزيائية للبحر وتغير اتجاهات التيارات المائية والهوائية مع شروق الشمس.



المصدر : دنيا الوطن

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