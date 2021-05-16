غزة: ضحايا ومباني مهدمة بغارات الإحتلال

الوكيل الإخباري- قال مسعفون إن ضربات الإحتلال أدت الى إستهداف 3 مباني واستشهاد 33 شخصًا، مما يجعله الهجوم المنفرد الأكثر دموية منذ اندلاع القتال العنيف بين إسرائيل وحركة حماس التي تحكم القطاع منذ أسبوع تقريبًا.





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وذكرت وزارة الصحة في غزة في بيان إن من بين الضحايا 12 امرأة و8 أطفال وأصيب 50 آخرون في الهجوم.



وأشار جيش الإحتلال، في وقت سابق الأحد، إلى أنه دمر منزل القيادي في حركة حماس، يحي السنوار، بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



نحو 3000 صاروخ من غزة



وأطلقت حماس وجماعات مسلحة أخرى نحو 2900 صاروخ على غارات الإحتلال منذ الاثنين الماضي، عندما تفاقمت التوترات بشأن موقع مقدس شديد التوتر في القدس والتهديد بإجلاء عشرات العائلات الفلسطينية من حي قريب.



وما يقرب من نصف هذه المقذوفات أخفقت أو تم اعتراضها، وفقًا لجيش الإحتلال، لكن الصواريخ وصلت إلى مدن رئيسية وأثارت حالة من الذعر على نطاق واسع.



وقصفت ضربات الإحتلال صباح الأحد عدة مبان وطرق في جزء حيوي من مدينة غزة، وأظهرت صور تداولها سكان وصحفيون أن الغارات الجوية أحدثت حفرة أغلقت أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى مستشفى الشفاء، أكبر مركز طبي في القطاع.



تدمير منازل ومبان



ومنذ بدء الصراع، قامت جنود الإحتلال بتدمير عدد من المباني المكتبية والسكنية الأطول في مدينة غزة، بدعوى أنها تضم البنية التحتية العسكرية لحركة حماس.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في خطاب متلفز السبت "الحملة ستستمر ما دامت مطلوبة"، وزعم أن المخابرات العسكرية التابعة لحماس كانت تعمل داخل المبنى.

المصدر- سكاي نيوز