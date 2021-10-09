السبت 09-10-2021
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السبت، 09-10-2021 06:12 م

غزة : هبوط كبير في المنطقة المتضررة جراء العدوان الاسرائيلي

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الوكيل الاخباري - أكدت بلدية غزة أن هبوطاً كبيراً حدث ليلة أمس في المنطقة المتضررة في شارع بغداد مقابل مقبرة التوينسي بحي الشجاعية شرق المدينة والتي تضررت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقالت البلدية في بيان صحفي، إن الهبوط هو مؤشر لما حذرت منه سابقاً من حدوث انهيارات وتسرب لمياه الأمطار والصرف الصحي في المناطق المتضررة وانعكاس تأخر عملية الإعمار سلبياً على الأوضاع في المدينة إذا لم يتم التدخل العاجل والبدء في عملية إعمار البنية التحتية كأولوية عاجلة تزامناً مع إعمار المنشآت السكانية.

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