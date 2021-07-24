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السبت، 24-07-2021 01:05 م

غزة .. وفاة شاب برصاص الأمن في القطاع

كم
قطاع غزة


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، فجر اليوم السبت، أن مواطنا توفي، جراء إطلاق قوات حماة الثغور النار على مركبة رفضت التوقف على حاجز في المنطقة الحدودية الشرقية لمدينة غزة.

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وقال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة: "في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، دخلت مركبة مُسرعة باتجاه أحد حواجز قوات "حماة الثغور" في المنطقة الحدودية الشرقية لحي التفاح بشرق مدينة غزة، ولاحظ أفراد الحاجز حركة مريبة للمركبة، فأشاروا لسائقها بالتوقف، لكنه رفض واستمر بالسير بسرعة كبيرة".


ولفت البزم إلى أنه تم إطلاق طلقتين اثنتين باتجاه المركبة لكنها لم تتوقف ولاذت بالفرار، وبعد ذلك تبين إصابة أحد الأشخاص بداخلها، والذي توفي فيما بعد متأثرا بجراحه بعد نقله لمستشفى الشفاء، فيما تم التحفظ على شخصين آخرين كانا داخل المركبة.


وقد فتحت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة تحقيقا فوريا في الحادث للوقوف على تفاصيله كافة.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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