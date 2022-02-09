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الأربعاء، 09-02-2022 11:16 ص

غزة.. وفاة قيادي في حماس متأثرا باصابته بكورونا

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الوكيل الإخباري-توفي، فجر الأربعاء، زياد الظاظا، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 66 عاما.

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ونعت حركة حماس، في بيان وصل وكالة الأناضول، الظاظا،وقالت إنه كان عضوا سابقا في مكتبها السياسي.


وقالت إنه رحل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا "بعد رحلة حافلة بالعطاء".
وذكرت أنه تولى العديد من المواقع "القيادية الوطنية والاجتماعية والحركية والحكومية المهمة"، حيث عمل مديرا للمشروعات الهندسية بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأممية "أونروا"، ورئيس تجمع المؤسسات الخيرية بقطاع غزة، ورئيس تجمع النقابات الفلسطينية بقطاع غزة.


وقال البيان إنه شغل منصب وزير النقل والمواصلات في الحكومة الفلسطينية العاشرة، عقب فوز "حماس" بالانتخابات التشريعية عام 2006، ثم وزير الاقتصاد الوطني في حكومة الوحدة الوطنية، ثم نائبًا لرئيس الوزراء الفلسطيني، ورئيس أول لجنة لمتابعة العمل الحكومي في قطاع غزة (بعد سيطرة الحركة على غزة عام 2007).

 

الاناضول

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