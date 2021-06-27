الأحد 27-06-2021
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الأحد، 27-06-2021 11:51 ص

غزة: وفاة و73 إصابة جديدة بفيروس كورونا

غزة


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل وفاة واحدة و73 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع، أنه تم تسجيل 178 حالة تعاف جديدة من مصابي كورونا خلال الساعات الاخيرة.


واشارت الى ان الإجمالي التراكمي للمصابين ارتفع إلى 113942 إصابة، من بينها 2393 حالة نشطة، و110489 حالة تعاف، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1060.


وأضافت ان إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفيات بلغت 65 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 42 حالة.

 

بترا

 




 

 


 

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