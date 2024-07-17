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الأربعاء، 17-07-2024 10:52 ص

غزيون عالقون في مصر متجهين إلى فرنسا قريبا

فلسطنيون عالقون في مصر


الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن طلبات عدد من الفلسطينيين مازالت عالقة في مصر للحصول على التأشيرات الفرنسية، مؤكدة أنها قيد الدراسة حاليا، فيما سينتقل بعضهم إلى فرنسا قريبا. اضافة اعلان


وأضافت الوزارة، أن هذه التأشيرات تأتي في إطار "برنامج وطني للاستقبال الطارئ للعلماء والفنانين مع عائلاتهم"، مشيرة إلى أن الطلبات المؤكدة في البرنامج تشمل 10 أشخاص، إلى جانب عدد من المستفيدين من المنح الدراسية.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "لوموند الفرنسية"، أن نحو 30 فلسطينيا من غزة، من فنانين ومثقفين وصحافيين، خرجوا من القطاع ووعدوا بالعمل في فرنسا، في حين أن ملفاتهم مازالت عالقة في وزارة الداخلية منذ أسابيع. 

ومن جانبها لم تؤكد وزارة الخارجية الفرنسية هذا العدد، مشددة على أن البرنامج يشمل كلاً من الطلبات المؤكدة والطلبات قيد الدراسة والمرشحين لتقديم الطلب، وأن بعض الأشخاص من العدد المذكور ليس جزءا من هذا البرنامج.

وأشارت أن هذا البرنامج لا علاقة له بالحرب على قطاع غزة، وإنما تم إطلاقه في عام 2017 بمبادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم العلماء والفنانين من خلال استقبالهم في معاهد التعليم العالي والبحث أو المؤسسات الثقافية الفرنسية.

المصدر: مونت كارلو 

 




 

 


 

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