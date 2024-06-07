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غوتيريس يدين الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات في غزة

الجمعة، 07-06-2024 09:45 ص

غوتيريس يدين الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات في غزة

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الوكيل الاخباري-  أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الغارة الجوية الإسرائيلية الليلة الماضية على مدرسة تابعة للأونروا في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة والتي تؤوي حوالي 6 آلاف نازح.

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واستشهد جراء الغارة أكثر من 37 فلسطينياً، بينهم 14 طفلا، وأصيب كثيرون .
وبحسب بيان للأمم المتحدة، شدد غوتيريس على "أن مباني الأمم المتحدة لا يجوز انتهاك حرمتها، بما في ذلك أثناء النزاعات المسلحة، ويجب حمايتها من قبل جميع الأطراف في جميع الأوقات".


ودعا الأمين العام جميع الأطراف إلى احترام وحماية المدنيين، وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية، وفقا للقانون الإنساني الدولي، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

 




 

 


 

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