غوتيريش: الأونروا العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة ولا بديل عنها

الوكيل الاخباري - كرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش التأكيد على أن وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، هي العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة وأنه لا بديل عنها.

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وشدد غوتيريش في كلمته أمام مؤتمر إعلان التعهدات لوكالة الأونروا في نيويورك على أن عملها يشكل أحد أعظم العوامل التي توفر بصيص أمل وقدرا من الاستقرار في منطقة مضطربة وأنه بدون توافر الدعم والتمويل اللازمين للأونروا، سيفقد اللاجئون الفلسطينيون شريان الحياة الحرج وآخر بصيص أمل في مستقبل أفضل.