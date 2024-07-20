غوتيريش يحيل فتوى العدل الدولية الى الجمعية العامة

الوكيل الإخباري- قالت الأمم المتحدة، الليلة الماضية، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيقوم فورًا بإحالة فتوى محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة التي طلبت استشارتها بشأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

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وقال بيان صدر عن الأمم المتحدة باسم غوتيريش: "الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدمًا في هذا الشأن".



وأكد غوتيريش ضرورة "إعادة الانخراط في المسار السياسي المنتظر منذ فترة طويلة نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية".



وقال غوتيريش: "إن المسار الوحيد القابل للتنفيذ هو رؤية دولتين - إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة تمامًا وديمقراطية ومستدامة وقابلة للحياة وذات سيادة - تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها، على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وتكون القدس عاصمة للدولتين".



يُذكر أن فتوى المحكمة الدولية طلبت أيضًا من مجلس الأمن اتخاذ إجراءات لإنهاء الاحتلال، حيث نصت على ضرورة أن "تنظر الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة التي طلبت الرأي، ومجلس الأمن، في الطرائق الدقيقة والإجراءات الإضافية اللازمة لتحقيق ذلك، ووضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأراضي المحتلة".









