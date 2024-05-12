غوتيريش يدعو مجددا إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

جدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، دعوته إلى "وقف فوري لإطلاق النار" بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، مطالبًا بـ"الإفراج غير المشروط" عن جميع الرهائن.وقال غوتيريش، في كلمة مسجّلة بُثّت خلال مؤتمر دولي للمانحين في الكويت: "إنني أكرّر دعوتي - دعوة العالم - إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وزيادة فورية في المساعدات الإنسانية"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.وكان غوتيريش حذّر في وقت سابق من أن هجومًا بريًا إسرائيليًا على رفح سيؤدي إلى "كارثة إنسانية هائلة".