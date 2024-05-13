الإثنين 13-05-2024
الوكيل الاخباري
 

غوتيريش يدين الهجمات على موظفي الأمم المتحدة بغزة

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الإثنين، 13-05-2024 10:41 م

غوتيريش يدين الهجمات على موظفي الأمم المتحدة بغزة

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 الوكيل الاخباري -قالت الأمم المتحدة، أن أمينها العام، أنطونيو غوتيريش يدين جميع الهجمات على موظفي الأمم المتحدة بعد مقتل احد موظفيها وجرح موظف آخر في رفح اليوم الاثنين.

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وأضافت، إن الموظف وزميله يعملان في إدارة شؤون السلامة والأمن تعرضت سيارتهم التابعة للأمم المتحدة للقصف أثناء توجههم إلى المستشفى الأوروبي في رفح هذا الصباح.


ودعا غوتيريش، حسب بيان الى "إجراء تحقيق كامل" مشددا على أنه ومع "استمرار الصراع في غزة في إحداث خسائر فادحة - ليس فقط بين المدنيين، بل أيضا بين العاملين في المجال الإنساني .

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