السبت 01-06-2024
الوكيل الاخباري
 

فلسطين .. انطلاق القافلة الأولى من حجاج بيت الله الحرام

1662 شقة و1183 مركبة معروضة للبيع في المزاد العلني - رابط

جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع لحزب الله

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب ياسين الروسان

سقوط صاروخ بالجليل الأعلى

دولة فلسطين تحصل على حقوق إضافية بمنظمة الصحة العالمية

الاحتلال يصيب 3 شبان بالرصاص في مخيم بلاطة

غوتيريش يرحب بمقترح بايدن لإنهاء الحرب في غزة

فيديو - أسيرة إسرائيلية لدى "القسام" تناشد.. لا تجعلوا مصيرنا بيد نتنياهو

أسعار الذهب في الاردن اليوم

السبت، 01-06-2024 07:35 ص

غوتيريش يرحب بمقترح بايدن لإنهاء الحرب في غزة

٧


الوكيل الاخباري - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ترحيبه بمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

اضافة اعلان


وقال غوتيريش؛ إنه يشجع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى. 


وأوضح غوتيريش: "لقد شهدنا الكثير من المعاناة والدمار في غزة، وحان الوقت للتوقف". 


وكان الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك قال في وقت سابق؛ إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يحدوه أمل قوي في أن يؤدي مقترح بايدن لوقف إطلاق النار إلى اتفاق الطرفين على السلام الدائم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
٨٨

فلسطين .. انطلاق القافلة الأولى من حجاج بيت الله الحرام

احتلال

الاحتلال يعتقل شابا من بيت أمر شمال الخليل

3

سقوط صاروخ بالجليل الأعلى

٢

دولة فلسطين تحصل على حقوق إضافية بمنظمة الصحة العالمية

اسعاف ٢

الاحتلال يصيب 3 شبان بالرصاص في مخيم بلاطة

٢

فيديو - أسيرة إسرائيلية لدى "القسام" تناشد.. لا تجعلوا مصيرنا بيد نتنياهو

أخبار متعلقة
جيش اس

نجل وزير إسرائيلي أسبق .. إصابة مقدم في جيش الاحتلال بمعارك جباليا

ك

أوقاف غزة تندد بمنع الاحتلال الفلسطينيين من أداء الحج

شهداء6

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمناطق في دير البلح وحي الزيتون

شهداء٢

عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

WhatsApp Image 2024-05-09 at 10.48.06 PM

نتنياهو ينتقد بايدن وواشنطن تقترح "بدائل" لاجتياح رفح

طط

88 نائبا أمريكيا: إسرائيل تتعمد حجب المساعدات عن الفلسطينيين