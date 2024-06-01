غوتيريش يرحب بمقترح بايدن لإنهاء الحرب في غزة

الوكيل الاخباري - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ترحيبه بمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وقال غوتيريش؛ إنه يشجع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى.



وأوضح غوتيريش: "لقد شهدنا الكثير من المعاناة والدمار في غزة، وحان الوقت للتوقف".



وكان الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك قال في وقت سابق؛ إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يحدوه أمل قوي في أن يؤدي مقترح بايدن لوقف إطلاق النار إلى اتفاق الطرفين على السلام الدائم.

