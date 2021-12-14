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الثلاثاء، 14-12-2021 04:09 م

فتح في سجن النقب تُقر لائحة داخلية ولجنة تحضيرية للانتخابات

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الوكيل الإخباري-أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة التنظيمية لحركة "فتح" في سجن "النقب" الصحراوي أقرت اللائحة الداخلية التي تنظم العمل التنظيمي، والحياة اليومية، وما يترتب عليها من واجبات، وحقوق داخل المعتقل.

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وأوضحت الهيئة في بيان، أنه استنادا لمصادرها الخاصة، فقد رافق إقرار اللائحة الداخلية تشكيل لجنة تحضيرية لإجراء الانتخابات، تضم عددا من المناضلين، ويترأسها الأسير خالد أبو هلال.


وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق ترتيب الأوضاع الداخلية لأسرى حركة "فتح" داخل السجون والمعتقلات، تحديداً وأن الهجمة عليهم كبيرة، والتحديات صعبة.

 

وفا

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