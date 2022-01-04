الثلاثاء 04-01-2022
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الثلاثاء، 04-01-2022 03:50 م

فتح في سلفيت تنظم وقفة دعم وإسناد للأسير أبو هواش

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الوكيل الإخباري-نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إقليم سلفيت، اليوم الثلاثاء، وقفة إسناد للأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 141 يوما.

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وشارك في الوقفة محافظة سلفيت، والمؤسسة الأمنية والرسمية والأهلية، والهيئات المحلية، وفصائل العمل الوطني، وحركة الشبيبة الطلابية، في ساحة جامعة القدس المفتوحة فرع سلفيت.


ورفع المشاركون اليافطات المنددة بسياسية الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير المضرب عن الطعام أبو هواش، مطالبين بالإفراج العاجل عنه وكافة الأسرى المرضى.


وقال أمين سر حركة فتح إقليم سلفيت عبد الستار عواد "عندما نتحدث عن الأسرى، نتحدث عن الجنود الأوفياء للقضية الفلسطينية، حيث يخوضون المعركة في الخندق الأول ضد الاحتلال الذي يمارس كافة أساليب القمع والتنكيل بحقهم"، مُضيفاً أن "قضية الأسرى هي من الثوابت الفلسطينية كما القدس، وأن لا كرامة لشعبنا الفلسطيني دون الأسرى والشهداء".

 

وفا

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