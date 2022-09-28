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الأربعاء، 28-09-2022 03:10 م

فتح: مجزرة الاحتلال في جنين تحث على المقاومة حتى نيل الاستقلال

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الوكيل الإخباري- أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين، لن تزيدهم إلا إصرارا على مقاومته، وصولا إلى دحره، ونيل الحرية والاستقلال.

وقالت "فتح" في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الأربعاء، إن هذه المجزرة الجديدة التي ارتكبت، تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال منذ عشرات السنين.

وأضافت "فتح" إن هذه المجازر التي تُرتكب على مرأى ومسمع العالم، ما كانت لتتم لولا الصمت الدولي على ما يرتكبه الاحتلال من مجازر وجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وحيت صمود وصبر جماهير الشعب الفلسطيني، تحديدًا، في جنين، والذي يجابه إرهاب الاحتلال وغطرسته، موجهة التحية لأرواح الشهداء الذين استُشهدوا إثر عملية إرهابية نفذها جيش الاحتلال.

وكانت حركة "فتح" قد نعت أبناءها الشهداء، الذين استُشهدوا، صباح اليوم الأربعاء، بعد عملية إرهابية نفذها جيش الاحتلال في جنين.

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