الخميس 23-09-2021
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الخميس، 23-09-2021 03:47 م

فتح معبر رفح البري من الجانبين

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الوكيل الاخباري- تواصلت، اليوم الخميس، عملية فتح وتشغيل معبر رفح البري من الجانبين، لعبور العالقين والحالات الإنسانية، مع استمرار إدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

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وأشارت المصادر المسؤولة عن تشغيل المعبر إلى استمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية لـ "التيسير على الإخوة الفلسطينيين، ولسرعة إنهاء إجراءات العبور وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة".


يذكر أنه تم تشغيل المعبر في 16 أيار الماضي استثنائيا للحالات الإنسانية ولإدخال المساعدات، ووفقا للحاجة، فيما يتم تعطيل العمل به بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.

 

المصدر: بترا

 

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