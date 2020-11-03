الثلاثاء 03-11-2020
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الثلاثاء، 03-11-2020 04:12 ص

فتح معبر رفح بالاتجاهين لمدة 4 أيام

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الوكيل الاخباري - أعادت السلطات المصرية، يوم امس الإثنين، فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة في الاتجاهين مدة أربعة أيام لسفر الحالات الإنسانية من وإلى القطاع، وفق وزارة الداخلية في القطاع.

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وقالت الوزارة في بيان: "غادرت عدة حافلات تقل مسافرين من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، في اليوم الأول لفتحه استثنائيا في الاتجاهين، في حين وصلت حافلات العائدين".


وحسب الوزارة، يسمح لفئات معينة استوفت شروط المغادرة بذلك، وعلى رأسهم المرضى الذين يحتاجون لعلاج في مصر، والخارج، والطلبة الجامعيين، وحملة الإقامات في دول أجنبية.

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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