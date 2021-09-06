فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلي عبر نفق - صور

الوكيل الإخباري - أعلنت سلطات الاحتلال أن 6 أسرى فلسطينيين، تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع، الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة، فجر اليوم الاثنين، عبر نفق حفروه أسفل السجن.



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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية ، أن من بين السجناء الفارين 5 من حركة "الجهاد الإسلامي" وآخر من حركة "فتح".



وتم استدعاء أعداد كبيرة من قوات الشرطة إلى المنطقة والاستعانة بطائرات مسيرة ومروحيات للبحث عن الفارين.



ويعتقد أن الستة حفروا نفقا استخدموه للفرار من سجن جلبوع، وتم الإبلاغ عن فقدهم حوالي الساعة 4 صباحا.



ونشرت مواقع إعلام عبرية صورا للنفق الذي قالت إنهم حفروه وتمكنوا من خلاله من الفرار وصورا للاشخاص الستة الفارين.









المصدر : روسيا اليوم

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