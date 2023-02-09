فرق من "الهلال الأحمر" الفلسطيني تغادر لمساندة تركيا وسورية

الوكيل الاخباري - غادر فريق فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة، والذي يضم 25 فرداً من كوادر ومتطوعي الهلال الأحمر الفلسطيني، للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان وصل "صفا":"إنها سيّرت فريقين إلى سورية وتركيا بالتنسيق مع وزارة الخارجية الفلسطينية".



وأضافت:" سيتكون الفريق الأول المتوجه إلى سورية من 15 عضواً، والفريق الثاني من 10 أعضاء إلى تركيا، وذلك في مجال الإسعاف والطوارئ والدعم النفسي الاجتماعي وإدارة مخاطر الكوارث والأزمات.



وأشارت الجمعية إلى أن طواقمها المتواجدة في فرع سورية تعمل منذ اللحظات الأولى على الاستجابة للمتضررين من الزلزال.

صفا