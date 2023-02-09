الخميس 09-02-2023
الوكيل الاخباري

السفارة التركية في عمّان تثمن وصول المساعدات الأردنية إلى تركيا

الشمالي: طرح عطاء المدنية الاقتصادية بين الأردن والعراق العام الحالي

أردوغان: سنتعافى من آثار الزلزال في وقت قصير

انجرافات في مقبرة إربد القديمة - صور وفيديو

المياه: ارتفاع الموسم المطري إلى 72% والسدود إلى 113.5 مليون م3

السعايدة: سحوبات الكاز وصلت الى 4 ملايين لتر خلال المنخفض

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

معهد الزلازل التركي: هزة ارتدادية بقوة 4.2 في كهرمان ماراش

مصفاة البترول: تعبئة 453 ألف اسطوانة غاز خلال يومين

الاحتلال يعتزم إجراء تدريب يحاكي اقتحام الأقصى

الخميس، 09-02-2023 12:08 م

فرق من "الهلال الأحمر" الفلسطيني تغادر لمساندة تركيا وسورية

هلال


الوكيل الاخباري - غادر فريق فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة، والذي يضم 25 فرداً من كوادر ومتطوعي الهلال الأحمر الفلسطيني، للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب  تركيا وسورية.

اضافة اعلان


وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان وصل "صفا":"إنها سيّرت فريقين إلى سورية وتركيا بالتنسيق مع وزارة الخارجية الفلسطينية".


وأضافت:" سيتكون الفريق الأول المتوجه إلى سورية من 15 عضواً، والفريق الثاني من 10 أعضاء إلى تركيا، وذلك في مجال الإسعاف والطوارئ والدعم النفسي الاجتماعي وإدارة مخاطر الكوارث والأزمات.


وأشارت الجمعية إلى أن طواقمها المتواجدة في فرع سورية تعمل منذ اللحظات الأولى على الاستجابة للمتضررين من الزلزال.

 

صفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
قدس

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

احتلال٨

الاحتلال يعتقل شابا من أريحا

اقصى ٦

الاحتلال يعتزم إجراء تدريب يحاكي اقتحام الأقصى

الاحتلال

الاحتلال يداهم منزل فلسطيني في جنين

الاحتلال٤

الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من الخليل

احتلال

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويستدعي آخرين من بيت لحم

أخبار متعلقة
مطرر

تعطيل الدوام في جميع المدارس اليوم بسبب الظروف الجوية في فلسطين

220237143920269118503

هزة أرضية يشعر بها اهالي فلسطين

مطر٣

توجيهات من لجنة طوارئ الشتاء لمتابعة المنخفض الجوي في غزة

صناعه

فلسطين : فتح صناديق اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة طولكرم

زززز

تعديل تسعيرة النقل العام في فلسطين

1675169510111

الخارجية الفلسطينية تدين قوانين الاحتلال بسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى