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السبت، 11-05-2024 11:16 ص

فرنسا: عمليات إسرائيل العسكرية برفح تهدد بوضع كارثي

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الوكيل الإخباري- دعت فرنسا "إسرائيل" إلى وقف عمليتها العسكرية في رفح بلا تأخير، لأنها تهدد بالتسبب بـ"وضع كارثي" لسكان قطاع غزة.

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وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، دعت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان عبر منصة إكس الليلة الماضية، السلطات الإسرائيلية إلى وقف تلك العملية العسكرية بلا تأخير، والعودة إلى مسار المفاوضات الذي يعد السبيل الوحيد الممكن من أجل الدفع نحو إطلاق الرهائن فوراً والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.


وأضافت، أن عملية كهذه تهدد بالتسبب بوضع كارثي للسكان المدنيين في غزة الذين سبق لهم أن نزحوا مرات عدة.


كما دعت الخارجية الفرنسية "إسرائيل" إلى إعادة فتح معبر رفح نحو مصر فوراً، لأهميته بتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين والسماح للأشخاص الأكثر ضعفاً بمغادرة قطاع غزة.


 




 

 


 

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