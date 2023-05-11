فصائل المقاومة الفلسطينية تنعى الشهيد مسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس

الوكيل الاخباري - نعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد القائد علي غالي، عضو المجلس العسكري لسرايا القدس ومسؤول الوحدة الصاروخية فيها، والذي اغتالته "إسرائيل" فجر اليوم الخميس بقصف حربي لشقة بمدينة حمد في خانيونس جنوب قطاع غزة.

اضافة اعلان



وقالت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، في بيان ، إنها تنعى شهيدها القائد علي حسن غالي "أبو محمد" - عضو المجلس العسكري، ومسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس، الذي ارتقى في عملية اغتيال إسرائيلية غادرت فجر اليوم برفقة عدد من الشهداء.



وأكدت كتائب الناصر صلاح الدين في بيان ، أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً وأن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه.



وشددت على أن المقاومة الفلسطينية في غياب واستشهاد قادتها تزيد قوة وإصراراً على المضي قدماً في نهج المقاومة والتحرير.



من جانبها، نعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين الشهيد القائد غالي، والشهيدين محمود أبو غالي ومحمود عبد الجواد منصور الذين ارتقوا في عملية الاغتيال.



وشددت الجبهة على أن الاحتلال الذي يقوم بعدوانٍ واسع النطاق ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استهدافه بالاغتيال عدد من القيادات العسكرية، لن يتمكن من تحقيق أهدافه، بفعل الإرادة والتصميم على هزيمته، وبوجود إدارة مشتركة تدير باقتدار التصدي لهذا العدوان .