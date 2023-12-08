"فصائل المقاومة": من يتساوق مع مخططات الاحتلال شريك في حرب الإبادة

الوكيل الاخباري - قالت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان، الجمعة، " إن هناك وحدة سياسية في الموقف الوطني الفلسطيني، وإن أي قرار يتعلق بالقضية الفلسطينية هو قرار وطني وشأن داخلي، لن نقبل بأي شكل التدخل فيه".

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كما أكدت الفصائل على وجود " وحدة ميدانية لفصائل المقاومة " مشيرةً إلى أنها " ستحقق النصر للشعب والهزيمة الساحقة للاحتلال وداعميه ".



وأضافت الفصائل أن " من يتساوق مع مخططات الاحتلال بفرض إدارة جديدة هو شريك في حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني ".



وتابعت الفصائل في بيانها، أن " كل مخططات الاحتلال ستتحطم أمام صمود وثبات الشعب وقوة وعنفوان المقاومة على الأرض "، وأن " الاحتلال لن ينجح في مخططات التهجير ومشاريع الوطن البديل ".

