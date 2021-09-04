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السبت، 04-09-2021 02:16 م

فقدان صيادين اثنين قبالة بحر مدينة رفح

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الوكيل الإخباري - أعلن اتحاد لجان الصيادين في قطاع غزة، اليوم السبت، عن فقدان صيادين اثنين قبالة بحر مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

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وأفادت مصادر فلسطينية ، نقلا عن الصياد زكريا بكر، بانقطاع الاتصال مع صيادين اثنين كانا على متن قارب صيد قبالة بحر مدينة رفح، وتجري عمليات البحث عنهما على بعد أميال بحرية قبالة شاطئ المدينة.


وأكد أن الصيادين هما عز الدين جودة، ومحمد مصلح، من مدينة رفح، مضيفا ان هناك تخوفات من قيام بحرية الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهما.


وتلاحق زوارق بحرية الاحتلال الصيادين بشكل يومي في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، وتقوم بإطلاق النار عليهم وتفتح خراطيم المياه صوبهم واعتقالهم.

 

المصدر : وفا 

 

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