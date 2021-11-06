السبت 06-11-2021
الوكيل الاخباري

عاملوا أونروا: بداية التصعيد ضد إدارة الوكالة الاثنين المقبل

استطلاع الوكيل : 59% لم يفضلوا التوقيت الشتوي

مصدر ينفي إلغاء العمل بنظام التناوب في المدارس الحكومية

المحامين تتحرك ضد إلغاء حبس المدين

العيسوي يسلم مساكن لأسر عفيفة في الجفر والعقبة

خط مياه رئيسي مكسور في دير علا

1,876 مليار دولار عجز تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية

وزير التربية : الوزارة تشدد على تطبيق البروتوكولات الصحية

400 فرصة تدريبية خلال العام الحالي وفرتها وكالة الأنباء

الطاقة تطالب شركات الكهرباء بتقليل الأعطال وتقليص مدتها

السبت، 06-11-2021 02:13 م

فلسطينيون يتصدون لهجوم مستوطنين أثناء قطفهم الزيتون شرق بيت لحم

06121830082480980353367217087337


الوكيل الإخباري-تصدى فلسطينيون ، اليوم السبت، لهجوم مستوطنين أثناء قطفهم الزيتون في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

اضافة اعلان


وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لمراسلنا، بأن مستوطني "تقوع" هاجموا قاطفي الزيتون في منطقة رخمة، وحاولوا منعهم واجبارهم على مغادرة أراضيهم، ولكن تصدي المواطنون لهم حال دون ذلك.


يذكر ان قوات الاحتلال كانت قد هاجمت قاطفي الزيتون في بلدة تقوع، الأربعاء الماضي، بينهم القائم بأعمال سفير جنوب افريقيا، بإطلاق قنابل الصوت والغاز.


تجدر الإشارة إلى أن هجمات المستوطنين واستهدافهم للفلسطينيين وممتلكاتهم تتصاعد مع بداية موسم قطاف الزيتون، تارة من خلال منعهم من الوصول إلى أراضيهم، وأخرى من خلال الهجوم والاعتداء على المواطنين المشاركين في هذا الموسم، وتارة من خلال إبادة وتقطيع مئات أشجار الزيتون في عديد المناطق في الضفة الغربية المحتلة، أو سرقة محصول الزيتون كما يحدث كل عام.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
18b7464453444768d8c3141e7602da22

أسير من جنين يدخل عامه الـــ18 والأخير في سجون الاحتلال

etIxj

ستة أسرى يواصلون اضرابهم عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة

zmrBa

مستوطنون يهاجمون متنزها للأطفال جنوب الخليل

9999142635

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية قرب باب المجلس بالأقصى

thumbgen

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من مدينة رام الله

4-2

وفاة 4 أشخاص وإصابة اثنين بحادث سير مروع في فلسطين

أخبار متعلقة
20191024014319

قوات الاحتلال تهاجم قاطفي الزيتون في تقوع وتعتقل فلسطينيا

الاحتلال4

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا

654e713d-47b7-4e51-804b-fef5dae83ba1

الاحتلال يبعد مدير مدرسة عن مدرسته لمدة 10 أيام في طوباس

10202110103041757146536

مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين بالضفة الغربية

شهاب

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة بينهم جريحان