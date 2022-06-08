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الأربعاء، 08-06-2022 12:56 م

فلسطيني يختطف سلاح جندي إسرائيلي في الضفة الغربية

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الوكيل الاخباري- قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء، إن فلسطينيا أقدم على اختطاف سلاح جندي إسرائيلي عند أحد الحواجز العسكرية للاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، فيما تمكنت قوات الاحتلال الإسرائيلية من اعتقال الفلسطيني بعد وقت قصير.

وأوضح موقع ”واللا“ العبري، أن ”سائقا فلسطينيا انتزع سلاح M16، لجندي إسرائيلي خلال تفتيش سيارته عند مفترق الفوار قرب الخليل“، مشيرا إلى أن“ السائق الفلسطيني فر من المكان“.

وبحسب الموقع العبري، فإن ”السائق الفلسطيني أمسك طرف سلاح الجندي، وقاد سيارته مسرعا، فيما علق الجندي الإسرائيلي بالسيارة لمسافة قصيرة، جراء إمساكه بالسلاح، حتى تم انتزاع السلاح، وهرب من مكان الحادثة“.

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وأشار إلى أن ”قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي هرعت للمكان وجرت عمليات تمشيط بحثا عن السائق الفلسطيني“.

من ناحيتها، قالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إن ”هوية السائق الفلسطيني عرفت على الفور لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي“. موضحة أن ”الجندي الإسرائيلي الذي اختطف سلاحه لم يكن بحاجة إلى علاج طبي“.

ورجحت الصحيفة أن تكون خلفية الحادث ”جنائية وليست قومية“، وفق تقديرها.

وأكدت ”يديعوت أحرونوت“، أنه وبعد ”عملية مطاردة قصيرة، تمكنت قوات الاحتلال الإسرائيلية من اعتقال السائق واقتياده للتحقيق“.

 

إرم

 




 

 


 

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