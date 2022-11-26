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السبت، 26-11-2022 02:36 م

فلسطين .. أسير يعلق إضرابه عن الطعام بعد استجابة إدارة سجون الاحتلال لمطالبه

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الوكيل الإخباري-أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم أمس الجمعة، بأن الأسير سامر العيساوي علق إضرابه عن الطعام الذي استمر 27 يوما، بعد استجابة إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي لمطالبه.

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وقال المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه، لـ "وفا"، إن الأسير العيساوي علق إضرابه عن الطعام بعد استجابة إدارة مصلحة السجون لمطلبه بنقله من زنازين "ريمون" إلى سجن "النقب".


وأشار إلى أن العيساوي بدأ إضرابه تضامنا مع ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، ونتيجة لذلك نقلته إدارة السجون تعسفا إلى العزل الانفرادي في سجن "ريمون" بعد رفضه فك إضرابه.


وكان العيساوي، وهو من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، قد اعتقل عام 2003 وحكم عليه بالسجن 30 عاما، قبل أن يفرج عنه عام 2011 في إطار صفقة تبادل، إلا أنه أعيد اعتقاله في يوليو/تموز 2012.


وبعد اعتقاله عام 2012، بدأ العيساوي إضرابا عن الطعام لمدة 9 أشهر، وهو بذلك يكون صاحب أطول إضراب عن الطعام، لينتزع بعد ذلك حريته في كانون الأول/ديسمبر 2013، ليعاود الاحتلال اعتقاله في حزيران/يونيو 2014

 

وفا

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