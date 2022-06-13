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الإثنين، 13-06-2022 11:08 ص

فلسطين: أكثر من 87 ألف طالب يتوجهون لتقديم امتحان الثانوية العامة غدا

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الوكيل الاخباري- قال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية محمد عواد، إن عدد الطلبة الذين سيتوجهون غدا لتقديم امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" وصل إلى أكثر من 87 ألف طالب/وطالبة، منهم 39 ألف ذكورا، و48 ألف إناثا، موزعين على 729 قاعة.

وأوضح عواد، بخصوص عدد الطلبة الممتحنين في مختلف الفروع، أن عدد الطلبة الممتحنين في الفرع العلمي بلغ نحو23.271  ألفا، والأدبي حوالي65.173  ألفا، وريادة الأعمال بلغ نحو 4123، والشرعي نحو 1418، أما الأفرع المهنية المتمثلة في الفرع الصناعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي وصل عدد الطلبة إلى حوالي 3146 طالبا، أكثرهم من الفرع الصناعي، إذ بلغ عددهم حوالي 1783 طالبا.

وبين، أن العدد الكلي للعاملين بلغ نحو 25 ألف، ما بين مراقب، ومصحح، ومدقق، ومعد، وفني، وغيره.

وأكد أن الوزارة على أهبة الاستعداد، وأنها سلمت ورقة الامتحان الأول في اللغة العربية اليوم، لمديريات التربية والتعليم  في فلسطين، بهدف تخزينها، موضحا أن رؤساء القاعات قاموا بجولة تفقدية للتأكد من جاهزية القاعات من كل النواحي، وإلصاق بطاقات الجلوس على المقاعد، والتحقق من سلامتها.

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وفا

 




 

 


 

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