فلسطين .. إصابة 10 عمال إثر انهيار جدار في كفر كنا

الوكيل الإخباري - أصيب 10 عمال بجروح متفاوتة، اليوم الثلاثاء، إثر انهيار، جدار أثناء عملهم في قرية كفر كنا في أراضي الـ48 داخل الأراضي الفلسطينية .

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وأفاد شهود عيان بالمكان حسب ما نقل موقع فلسطيني بأن هناك عددا من العالقين والمصابين جراء انهيار الجدار في ورشة البناء، وبعضهم جروحه خطيرة.

بدوره، أوضح الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن جميع العمال المصابين من أبناء الأراضي الـ48.

المصدر : وفا