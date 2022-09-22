فلسطين.. إصابة 8 مستوطنين بعملية طعن قرب رام الله واستشهاد المنفذ

الوكيل الإخباري - أصيب ثمانية مستوطنين في عملية طعن بطولية نفذها فلسطيني واستشهد برصاص الاحتلال، مساء اليوم الخميس قرب حاجز "بيت سيرا" جنوب غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة 8 مستوطنين بجراح في عملية طعن قرب الحاجز العسكري "بيت سيرا"، واستشهاد المنفذ -لم تعرف هويته بعد- برصاص جنود الاحتلال.

وقالت القناة العبرية 12 إن 5 مستوطنين أصيبوا طعنا و3 آخرين بغاز الفلفل، خلال محاولة "السيطرة" على منفذ عملية الطعن.

وفي وقت سابق مساء الخميس، أصيب جندي إسرائيلي، بعملية دهس قرب بلدة حوارة جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة على حاجز حوارة العسكري النار بشكل مباشر على فلسطيني أصاب جندي بجروح في عملية دهس قرب الحاجز.

وأوضحت مصادر أن الاحتلال أطلق النار تجاه منفذ عملية الدهس ووصفت إصابته بالحرجة، ومن ثم اعتقاله.

شهاب