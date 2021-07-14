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الأربعاء، 14-07-2021 03:43 م

فلسطين : ارتفاع نسبة الجريمة بـ 40% والقتل 69 % منذ مطلع العام

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - أعلن الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، اليوم الأربعاء، أن نسبة الجريمة في فلسطين ارتفعت بنسبة 40% منذ بداية عام 2021 حتى حزيران، فيما ارتفعت جريمة القتل بنسبة 69% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2020.

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وأضاف ارزيقات، أنه منذ مطلع العام الجاري قتل 22 مواطنا، في 18 جريمة، مقارنة مع العام 2020 الذي قتل فيه 13 مواطنا في 13 جريمة.


ولفت إلى أن غالبية جرائم القتل تركزت في ضواحي القدس وأودت بحياة 10 أشخاص، تلتها الخليل 3 اشخاص، وطولكرم 3 اشخاص، وقلقيلية شخصان، ورام الله شخصان، ونابلس شخص، وجنين شخص.


وأشار ارزيقات الى ارتفاع نسبة المشاجرات والعنف الأسري بواقع 11.5%، حيث سُجل 2760 مشاجرة وحادثة عنف أسري واعتداءات منذ مطلع العام، في حين سجل 2476 مشاجرة واعتداء في نفس الفترة من العام 2020.


وحذر ارزيقات من خطورة ارتفاع نسبة الجريمة، في الوقت الذي تتعرض فيه المنظومة الأمنية الفلسطينية لهجمة شرسة.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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