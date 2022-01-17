فلسطين..استشهاد مسن متأثرا بجراح أصيب بها في عملية دهس جنوب الخليل

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد المسن سليمان الهذالين (75 عاما)، متأثراً بجروحه الخطرة التي أصيب بها عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، بعد أن دهسته مركبة تابعة لقوات الاحتلال، في السادس من الشهر الجاري.

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وكان المسن الهذالين أصيب بالرأس والصدر والبطن والحوض، وأدخل إلى مستشفى الميزان في الخليل لتلقي العلاج، إلى حين استشهاده صباح اليوم.

الشيخ الهذالين من نشطاء المقاومة الشعبية البارزين، الذي حرص على المشاركة في كافة الفعاليات المناهضة للاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية، خاصة في منطقة مسافر يطا في محافظة الخليل.



تنحدر عائلة الشيخ سليمان من منطقة عراد بمحاذاة أراضي عام 1948 جنوب محافظة الخليل، وسكنت في خربة أم الخير جنوب شرق يطا، بعد شراء قطعة أرض فيها عام 1965، لكن الاحتلال أقام على جزء من أرضها وأراضي الفلسطينييين مستوطنة "كرمئيل" عام 1980، وأصبحت تتوسع يوما بعد يوم.



وفا

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