الخميس 10-06-2021
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الخميس، 10-06-2021 03:41 ص

فلسطين : اشتباكات مسلحة في جنين وارتقاء شهيدين - فيديو وصورة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتقاء شهيدين وإصابة ثالث برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية.

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واظهر مقطع فيديو الاشتباك بين الاستخبارات العسكرية الفلسطينية وقوات الاحتلال . 

 

 

 

الى ذلك فقد كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن هوية الشهيدين وهما أدهم ياسر عليوي، وتيسير محمود عيسة .

 


 

 

المصدر - سبوتنك 

 




 

 


 

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