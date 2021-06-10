فلسطين : اشتباكات مسلحة في جنين وارتقاء شهيدين - فيديو وصورة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتقاء شهيدين وإصابة ثالث برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية.
واظهر مقطع فيديو الاشتباك بين الاستخبارات العسكرية الفلسطينية وقوات الاحتلال .
#شاهد اللحظات الأولى للإشتباك المسلح بين عناصر من الأجهزة الأمنية وقوات الاحتلال الخاصة في جنين pic.twitter.com/3nYRiMHQFL— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 9, 2021
الى ذلك فقد كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن هوية الشهيدين وهما أدهم ياسر عليوي، وتيسير محمود عيسة .
المصدر - سبوتنك